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В сети показали большой кроссовер Lada Alta для соперничества с Toyota RAV4

Стас Сидилев
Стас Сидилев
Новости
4,2 т.
Lada Alta показали на первом изображении. Фото: obozrevatel.com

В сети появился рендер, на котором изображен крупный кроссовер Lada. Автомобиль кажется больше по размерам, чем Lada Niva и компактный Xray, который построен на базе Renault Sandero Stepway.

По информации Daily-Motor, название Lada Alta выбрано неслучайно. Не так давно АвтоВАЗ проводил конкурс среди поклонников бренда, в ходе которого выбрали несколько победителей.

"Альта" оказалась одним из названий, которое понравилось организаторам конкурса. Это вовсе не значит, что в ближайшее время в модельной линейке российского автопроизводителя появится машина с таким же именем. Но многие считают, что это возможно. Появилось даже первое изображение, авторы которого попытались представить возможный дизайн перспективной новинки.

Так может выглядеть новая Lada Alta.

По размерам автомобиль приблизительно соответствует кроссоверам Toyota RAV4 и Skoda Kodiaq. Настолько крупных моделей АвтоВАЗ еще не делал. Впрочем, неизвестно, появится ли что-нибудь подобное в его линейке.

Дизайн отдельными элементами напоминает внедорожники Mitsubishi. Видимо, авторы изображения использовали именно эту машину в качестве основы для работы с обликом Lada Alta. В АвтоВАЗе пока не комментировали появление новой модели.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о старой 43-летней Lada Niva по цене Mercedes.

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