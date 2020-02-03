Самый безумный Toyota Land Cruiser оснастили мотором BMW

Умельцы из США построили невероятный хот-род на базе классического Toyota Land Cruiser FJ40 1968 года выпуска. Автомобиль удивляет своим внешним видом и основательно переделанной "начинкой".

Как выяснил OBOZREVATEL, этот Land Cruiser показали еще осенью прошлого года на тюнинг-шоу SEMA. Но только сейчас появились подробности о данном внедорожнике - их раздобыло издание Autoevolution.

Классический Toyota Land Cruiser FJ40 в необычном свете autoevolution.com

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Модифицированный внедорожник Toyota, который больше походит на безумную игрушку, построило ателье Mad Goat Customs. Автомобиль получил "урезанный" по высоте кузов, сильно заниженную подвеску с двойными поперечными рычагами (у стоковой модели были установлены листовые рессоры), специальные гоночные колеса. Но всё же самым главным его оружием является двигатель – 5,0-литровый SOHC V12 с алюминиевой конструкцией. Речь идёт о силовой установке BMW M70, которой в начале 1990-х годов оснащали седан 750i и купе 850i.

Классический Toyota Land Cruiser FJ40 в необычном свете autoevolution.com

Классический Toyota Land Cruiser FJ40 в необычном свете autoevolution.com

Классический Toyota Land Cruiser FJ40 в необычном свете autoevolution.com

Называется автомобиль"Voodoo Cruiser": его имя, вероятно, может быть намеком на Voodoo Blue –эксклюзивный голубой окрас, который Toyota предлагала для современного FJ Cruiser (этот автомобиль был снят с производства четыре года назад).

Классический Toyota Land Cruiser FJ40 в необычном свете autoevolution.com

Классический Toyota Land Cruiser FJ40 в необычном свете autoevolution.com

Стоит отметить, что сегодня классические Toyota Land Cruiser FJ40 расходятся в среде коллекционеров и на аукционах за немалые деньги – в среднем экземпляры оцениваются в 100 000 долларов. При этом немногие из них подвергают радикальной переделке: зачастую эти машины восстанавливают до оригинального состояния.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Китае создали копию Toyota Land Crusier 200. Автомобиль готовится к выходу на рынок, и он в несколько раз дешевле оригинала.

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