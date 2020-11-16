Автовладелец не мыл машину больше года: ее чистка заняла 11 часов

В США на мойку привезли машину, которая шокировала своим видом даже бывалых специалистов по автомобильному клинингу. Кроссовер Ford Escape 2013 года оказался настолько грязным, что на его чистку потребовалось 11 часов.

Как следует из ролика, опубликованном на YouTube-канале The Detail Geek, автомобиль не мыли больше года. И если внешне кроссовер выглядел еще более-менее, то, открыв дверь, сотрудники мойки пришли в ужас. Все поверхности в салоне были покрыты толстым слоем пыли, грязи и даже шерсти. Кроме того, стоял неприятный запах – оказалось, у хозяина машины было 5 собак; он часто перевозил четырехлапых друзей в машине, но при этом не убирал за ними (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Из машины вытащили клубки шерсти. Скриншот видео

Чтобы вернуть "Форду" свежий вид, специалистам пришлось изрядно потрудиться. Например, применить во время чистки усиленную химию, при этом не обошлась даже без демонтажа сидений и напольного покрытия.

В конечном счете машину восстановили, однако мойщики подчеркнули, что это была одна из самых сложных работ, которую им когда-либо приходилось делать.

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