107-летний водитель и его Mercerdes стали героями Интернета

В США обнаружили одного из старейших водителей. Ему больше 100 лет, а передвигается мужчина на кабриолете Mercedes.

О необычном драйвере рассказал YouTube-канал Inside Edition. Жителю штата Флорида Джо Ньюману сейчас 107 лет, но, несмотря на столь серьёзный возраст, американец активно передвигается за рулём красного двухместного Mercedes SLK 320, который он ранее приобрёл у своего ортопеда.

107-летний водитель Mercedes wfla.com

По мнению Ньюмана, секрета его вечной молодости состоит в том, что он регулярно работает как над своим умом, так и телом. При этом еще несколько лет назад он занимался политикой (в возрасте 101 года даже баллотировался в конгрессмены США), а сейчас живёт со своей 99-летней невестой. Джо отметил, что они намерены сыграть свадьбу, но еще не определились с датой её проведения.

107-летний драйвер считает, что тем водителям, которым больше 100 лет, нужно регулярно, раз в полгода, проходить медицинское обследование, дабы они не подвергали ни себя, ни других людей опасности. Что касается самого Джо, его водительская лицензия действительна до 2022 года. С "Мерседесом" тоже всё хорошо – машина выглядит и работает отлично.

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