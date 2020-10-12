В сети опубликовали видео кортежа главы Верховной Рады Украины

Кортеж главы Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова засняли на видео возле офиса телеканала 1+1. Оказалось, что спикер передвигается на Toyota Camry 2020. При этом точно такой же автомобиль использует его охрана.

Соответствующее видео опубликовал Instagram-аккаунт vehicle.exclusive. Как следует из ролика, кортеж главы ВРУ состоит из двух седанов "Кэмри" последнего поколения (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Кортеж Разумкова. Скриншот публикации

"Скромное передвижение главы ВР с максимальной близостью к обычному народу? Вангую пересадку на 3.5 [Toyota Camry 3.5 – самая мощная версия седана, которая недавно появилась на украинском рынке - ред.], – гласит подпись к видео.

Toyota Camry 2020. infocar.ua

В сравнении с кортежами других первых лиц государства машины Разумкова действительно выглядят весьма скромно. Кроме того, его предшественники также использовали куда более дорогие автомобили.

Сайт TopGir отмечает, что это, судя по всему, обычные Toyota Camry из автопарка Верховной Рады – недавно парламент приобрел еще одну партию таких авто.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Москве заметили кортеж роскошных авто на украинских номерах.