В сети вспомнили минивэн "Запорожец"

В первой половине 1960-х годов в Запорожье работали над созданием минивэна "Запорожец", который мог бы перевозить 6 человек. Считается, что был выпущен всего один опытный образец, но неизвестно, дожил ли он до наших дней.

Экспериментальный минивэн сделали на основе обычного ЗАЗ-965. Как и легковые "Запорожцы", он получил бензиновый мотор воздушного охлаждения мощностью всего 27 сил, который должны были установить сзади под полом. Об этом сообщает сайт ТопЖыр.

Задние пассажирские сиденья планировали расположить друг напротив друга, как в лимузине. Благодаря своей малой массе в 700 кг минивэн был рассчитан на грузоподъемность в 350 кг.

Максимальная скорость уникального "Запорожца" должна была быть 70 км/ч. Заявленный расход топлива – 7 с половиной литров на 100 км.

Автомобиль не пустили на конвейер, так как тогдашнее правительство не имело на это средств. Минивэн должен был стать представителем семейства 970/971, в которое также входили компактный грузовик ЗАЗ, фургон с несущим кузовом ЗАЗ-970Б, грузовая платформа ЗАЗ-970Г и полноприводный внедорожник ЗАЗ-971Д.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL , в Харькове мужчина переделал обычный "Запорожец" на вездеход. Часть деталей он изготовил своими руками, но большинство узлов и агрегатов позаимствовал у "Газели" и "УАЗа".