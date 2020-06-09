В сети неожиданно показали новый Toyota Land Cruiser
Внедорожник Toyota Land Cruiser 200 не собирается в отставку. Фотошпионы уже поймали в очередной раз обновленную модель, премьера которой состоится в ближайшее время.
В компании уже работают над новым Toyota Prado, который получит платформу Toyota Camry. Разработка Тойота Ленд Крузер 300 также набирает обороты. Но "двухсотую" модель пока не планируют списывать со счетов, о чем свидетельствуют фото с обновленным дизайном.
Скорее всего, новый Land Cruiser 2021 модельного года предназначен для рынка Объединенных Арабских Эмиратов – очень важного сектора для знаменитого японского внедорожника. Но в последствии такой рестайлинг может затронуть и глобальную модификацию модели.
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Автомобиль получил новый передний бампер с огромным воздухозаборником, хромированные декоративные элементы, затемненные фары и новую решетку. Внедорожник Тойота сфотографировали рядом с прежней моделью. Судя по всему, фотошпионы поймали особую версию SUV, которая выйдет на рынок параллельно со стандартной моделью.
Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, на продажу выставили бесплатную Toyota за $0, но за несколько недель нового владельца найти не удалось.