В сети неожиданно показали новый Toyota Land Cruiser

Внедорожник Toyota Land Cruiser 200 не собирается в отставку. Фотошпионы уже поймали в очередной раз обновленную модель, премьера которой состоится в ближайшее время.

В компании уже работают над новым Toyota Prado, который получит платформу Toyota Camry. Разработка Тойота Ленд Крузер 300 также набирает обороты. Но "двухсотую" модель пока не планируют списывать со счетов, о чем свидетельствуют фото с обновленным дизайном.

Новый Toyota Land Cruiser 200 arabiandrive.com

Новый Toyota Land Cruiser 200 arabiandrive.com

Скорее всего, новый Land Cruiser 2021 модельного года предназначен для рынка Объединенных Арабских Эмиратов – очень важного сектора для знаменитого японского внедорожника. Но в последствии такой рестайлинг может затронуть и глобальную модификацию модели.

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Новый Toyota Land Cruiser 200 arabiandrive.com

Автомобиль получил новый передний бампер с огромным воздухозаборником, хромированные декоративные элементы, затемненные фары и новую решетку. Внедорожник Тойота сфотографировали рядом с прежней моделью. Судя по всему, фотошпионы поймали особую версию SUV, которая выйдет на рынок параллельно со стандартной моделью.

Новый Toyota Land Cruiser 200 arabiandrive.com

Новый Toyota Land Cruiser 200 arabiandrive.com

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, на продажу выставили бесплатную Toyota за $0, но за несколько недель нового владельца найти не удалось.