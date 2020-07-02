В сети недовольны повышением цен на автомобили Лада

АвтоВАЗ поднял цены на автомобили Лада в России. Модели Lada Vesta, Granta, Xray, Largus и 4x4 (Лада Нива) подорожали на 0,8-1,4%. При этом пользователи сети очень недовольны этим обстоятельством.

Как сообщает Drom, российский бренд поднял цены на свою продукцию уже в четвертый раз за 2020 год. Перед этим – 1 января, 1 апреля и 10 мая. В компании не называют причин, но Лада Гранта теперь стоит 470 900 рублей (вместо 465 900), Лада Веста – 653 900 (вместо 644 900), Xray – 641 900 (вместо 634 900), Ларгус – 635 900 (вместо 627 900), а Нива – 572 900 (вместо 566 900).

При этом российские пользователи сети очень резко (а в некоторых случаях просто с юмором) отреагировали на повышение цен.

Скриншот сайта drom.ru

Скриншот сайта drom.ru

Скриншот сайта drom.ru

Скриншот сайта drom.ru

Скриншот сайта drom.ru

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