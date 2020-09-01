В сети напомнили о штрафах за езду на нерастаможенных авто

Виталий Сазонов Новости 11:45, 1.09.2020 Обновлено: 12:41, 1.09.2020

В соцсети Facebook появилась инфографика, которые напоминает о штрафах, предусмотренных за нарушение сроков пребывания автомобилей на иностранной регистрации в Украине в 2020 году.

Соответствующую картинку опубликовала Facebook-страница "Дорожній Адвокат".

Как и прежде, размер штрафа зависит от количества дней превышения сроков пребывания авто в Украине. При этом наказания делятся на авто, которые ввезли в режиме "транзита" и "временного ввоза".

Штрафы по "транзиту":

  • до 1 дня – 170 грн.

  • 1-10 дней – 3400 грн.

  • 10-20 дней – 8500 грн.

  • 20-30 дней – 85 000 грн.

  • больше 30 дней, потеря – 170 000 грн./ конфискация.

Штрафы по временному ввозу:

  • до 3 дней – 850 грн.

  • 3-10 дней – 5100 грн.

  • 10-20 дней – 17 000 грн.

  • 20-30 дней – 85 000 грн.

  • больше 30 дней, потеря – 170 000 грн./ конфискация.

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