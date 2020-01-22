В сеть просочились первые фото самого крутого Volkswagen Golf 2020

Новый Volkswagen Golf GTI дебютирует позже в этом году. Но первые фото спортивного хэтчбека уже появились в сети.

На фото новый Фольксваген Гольф GTI попался совсем без камуфляжа. Благодаря этому хорошо видны новый задний бампер с развитым диффузором, огромный спойлер на крышке багажника и крупные колесные диски. Как выяснил OBOZREVATEL, официальная презентация новой модели состоится в рамках Женевского автосалона в марте.

Крупные патрубки и спойлер – атрибуты VW Golf GTI Instagram wilcoblok

Собственно, спортивный стайлинг – важная составляющая, которая отличает высокопроизводительные модификации от стандартных версий. VW Golf 2020 – не исключение. Поэтому и спереди новый GTI будет выглядеть довольно агрессивно.

Стандартный Фольксваген Гольф 2020 выглядит сдержанно. Хотя это не надолго vw.com

Об этом свидетельствует еще одно фото, на котором собраны сразу все мощные варианты нового хэтчбека. Правда, качество изображения оставляет желать лучшего, но рассмотреть детали можно.

Уже известна внешность всех спортивных VW Golf Instagram wilcoblok

Так, Golf GTI 2020 (241 л.с.) будет выглядеть идентично дизельному VW Golf GTD (197 л.с.) и гибридному Volkswagen Golf GTE (241 л.с.). Более угрожающую и брутальную внешность получат самые мощные модификации – Golf R (328 л.с.) и Golf GTI TCR (296 л.с.), но эти автомобили будут представлены летом этого года.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Volkswagen уже вывел свой новый электрический кроссовер на дороги.

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