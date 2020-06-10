В семействе новой Skoda Octavia – прибавление

Семейство новой Skoda Octavia пополнилась новой версией Scout.

Напомним, что в конце прошлого года компания Skoda презентовала новое поколение своего бестселлера Octavia. В марте семейство пополнила "заряженная" версия RS, а теперь в семье появилась "внедорожная" модификация Scout.

2021 Skoda Octavia Scout skoda-storyboard.com

Как и в прежние годы, Scout будет доступен исключительно в кузове универсал. От обычной Octavia новинка традиционно отличается увеличенным на 15 мм дорожным просветом, пакетом "плохие дороги" и защитным обвесом по периметру.

Еще одной интересной особенностью новой Octavia Scout является появление впервые монопроиводного исполнения, что позволит приобрести автомобиль с "внедорожным" обликом за меньшие деньги.

Новинка получила широкую гамму моторов концерна Volkswagen Group. Базовыми станут бензиновый 1.5 TSI (150 л.с.) и дизельный 2.0 TDI (115 л.с.). Они будут работать вместе с 6-ступенчатой "механикой" и полным приводом.

2021 Skoda Octavia Scout skoda-storyboard.com

Следующая версия оснащается гибридным силовым агрегатом 1.5 TSI e-TEC с технологией "мягкого" гибрида, 7-ступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями и передним приводом. Если же вам хочется больше мощности, можно выбрать вариант 2.0 TSI на 190 сил или новейший турбодизель 2.0 TDI EVO, который имеет в своем арсенале 200 "лошадок" и 400 Нм крутящего момента. Обе топ-версии оснащены полноприводной трансмиссией и "роботом" DSG, причем, дизельная модификация способна тащить за собой прицеп массой до 2 тонн.

Построенный на базе универсала Octavia Combi, новый Scout на 16 мм длиннее и на 15 мм шире предшественника. Объем багажника – один из лучших в классе – 640 л. Стандартные 18-дюймовые диски можно заменить на опционные 19-дюймовые.

2021 Skoda Octavia Scout skoda-storyboard.com

Skoda также сделала некоторые изменения в салоне, чтобы отличить версию Scout от других представителей семейства Octavia. Например, сиденья имеют эксклюзивную отделку, а приборная панель получила вставки "под дерево". В отделке интерьера появилась контрастная коричневая строчка и хромированные детали, украсившие центральную консоль и дверные карты.

2021 Skoda Octavia Scout skoda-storyboard.com

В богатую базовую комплектацию вошли, в том числе, серебристые рейлинги на крыше, наружные зеркала с электроприводом и подогревом и противотуманные светодиодные фары. За дополнительную плату можно заказать матричные LED-фары головного света и информационно-развлекательную систему с 10-дюймовым сенсорным дисплеем.

2021 Skoda Octavia Scout skoda-storyboard.com

Появление Skoda Octavia Scout у европейских дилеров ожидается во второй половине нынешнего года. Цены станут известны ближе к началу продаж.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, компания Skoda готовит соперника Renault Duster.