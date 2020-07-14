В России засветилась причудливая подделка автомобиля за $3 млн

В России сфотографировали копию знаменитого Bugatti Chiron. К сожалению, машина лишь представлена с одного ракурса (вид сзади), но кое-какие выводы о ее дизайне все же можно сделать.

Снимок необычного авто опубликовал Instagram-аккаунт Supercarspotter69.

Копия Bugatti Chiron. Скриншот публикации

С одной стороны, машина представляет собой точную копию Bugatti Chiron. Но с другой – она вообще не похожа на спорткар по своей форме, не говоря уже о сходстве с культовым французским гиперкаром за 3 млн долларов.

Интересно, что некоторые элементы сделаны даже точно – например, сложный рисунок "кормы", выштамповка под знак и светодиодные фонари. Однако пропорции и неуклюжие линии сразу дают понять, что это не настоящий гиперкар.

Для сравнения, ниже на фото представлен оригинальный Bugatti Chiron.