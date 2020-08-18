В России создали внедорожник для Путина: появились фото

Внедорожник Aurus Komendant – часть программы "Единая модульная платформа", в рамках которой в России создают целый модельный ряд для президента и чиновников. Теперь машину показали на фото.

Изображения новинки оформили в патентном бюро для регистрации дизайна внедорожника. Нетрудно заметить, что Aurus Komendant похож на Rolls-Royce Cullinan – именно этот автомобиль авторы и решили скопировать. Хотя конструкторы почему-то говорили о сходстве дизайна автомобилей Aurus с советскими ЗИЛами.

То же касается и более раннего седана Aurus Senat, которому приписывают неслучайное сходство с разными моделями Роллс-Ройс. Собственно, Komendant и Senat сильно унифицированы технически. Они построены на одной платформе и оснащены двигателем V8 мощностью 598 л.с., автором которого называют Porsche.

Внедорожник Aurus больше похож на универсал. Фото: drom.ru

Новый Komendant отправится в продажу не ранее 2022 года, хотя до этого выпустить модель на рынок планировали в 2021-м, а изначально – еще раньше. Поэтому и новый срок может быть не окончательным.

Новый Aurus Komendant унифицирован с седаном Senat Фото: drom.ru

Интересно, что российским пользователям сети новый внедорожник для Путина не понравился.

Россияне не оценили новый Aurus для правительства. Комментарии на drom.ru

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о дорожных испытаниях Aurus Komendant в Европе.