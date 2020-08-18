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В России создали внедорожник для Путина: появились фото

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Aurus Komendant очень похож на Rolls-Royce Cullinan. Фото: drom.ru

Aurus Komendant очень похож на Rolls-Royce Cullinan. Фото: drom.ru.

Внедорожник Aurus Komendant – часть программы "Единая модульная платформа", в рамках которой в России создают целый модельный ряд для президента и чиновников. Теперь машину показали на фото.

Изображения новинки оформили в патентном бюро для регистрации дизайна внедорожника. Нетрудно заметить, что Aurus Komendant похож на Rolls-Royce Cullinan – именно этот автомобиль авторы и решили скопировать. Хотя конструкторы почему-то говорили о сходстве дизайна автомобилей Aurus с советскими ЗИЛами.

То же касается и более раннего седана Aurus Senat, которому приписывают неслучайное сходство с разными моделями Роллс-Ройс. Собственно, Komendant и Senat сильно унифицированы технически. Они построены на одной платформе и оснащены двигателем V8 мощностью 598 л.с., автором которого называют Porsche.

Внедорожник Aurus больше похож на универсал.

Внедорожник Aurus больше похож на универсал. Фото: drom.ru

Новый Komendant отправится в продажу не ранее 2022 года, хотя до этого выпустить модель на рынок планировали в 2021-м, а изначально – еще раньше. Поэтому и новый срок может быть не окончательным.

Новый Aurus Komendant унифицирован с седаном Senat

Новый Aurus Komendant унифицирован с седаном Senat Фото: drom.ru

Интересно, что российским пользователям сети новый внедорожник для Путина не понравился.

Россияне не оценили новый Aurus для правительства.

Россияне не оценили новый Aurus для правительства. Комментарии на drom.ru

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о дорожных испытаниях Aurus Komendant в Европе.

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