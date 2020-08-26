В России придумали соперника УАЗ Патриот. Фото

Стас Сидилев Новости 13:10, 26.08.2020

В России задумались о разработке нового внедорожника. В качестве основы решили использовать военную бронированную машину "Стрела". Ожидается, что авто может соперничать с УАЗ Патриот.

Гражданская версия транспортного средства будет отличаться от оригинала. "Стрела" предлагает бронированный кузов и защиту от стрелкового оружия. Гражданский внедорожник этого не получит.

В первую очередь автомобиль будут ориентировать для охоты и рыбалки. Производитель (Военно-промышленная компания) пока показал первые рисунки модели. На данный момент неизвестно, существует ли "живой" прототип модели.

Новый российский внедорожник может выглядеть так.
Фото: rg.ru

Конструктивно внедорожник планируют унифицировать не только со "Стрелой", но и с продукцией компании ГАЗ.

Бронеавтомобиль "Стрела".
Фото: gazeta.ru
На "Стрелу" на первых картинках новое авто почти не похоже.
Фото: rg.ru

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о проблемах с российским внедорожником УАЗ Патриот, которыми недовольны покупатели.

Комментировать
Авто Новости

Смотрите также

В Москве прогремел взрыв в жилом доме

На Киевщине 12-летнего подростка поймали за рулем авто. Видео

Противники Лукашенко в центре Минска зажгли тысячи фонариков. Фото и видео протеста

В Днепре и области спасатели предупредили об опасных метеорологических явлениях

В Днепре на Калиновой столкнулись две легковушки: есть пострадавшая