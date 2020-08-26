В России придумали соперника УАЗ Патриот. Фото

В России решили превратить военную машину в гражданское авто.

В России задумались о разработке нового внедорожника. В качестве основы решили использовать военную бронированную машину "Стрела". Ожидается, что авто может соперничать с УАЗ Патриот.

Гражданская версия транспортного средства будет отличаться от оригинала. "Стрела" предлагает бронированный кузов и защиту от стрелкового оружия. Гражданский внедорожник этого не получит.

В первую очередь автомобиль будут ориентировать для охоты и рыбалки. Производитель (Военно-промышленная компания) пока показал первые рисунки модели. На данный момент неизвестно, существует ли "живой" прототип модели.

Новый российский внедорожник может выглядеть так. Фото: rg.ru

Конструктивно внедорожник планируют унифицировать не только со "Стрелой", но и с продукцией компании ГАЗ.

Бронеавтомобиль "Стрела". Фото: gazeta.ru

На "Стрелу" на первых картинках новое авто почти не похоже. Фото: rg.ru

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о проблемах с российским внедорожником УАЗ Патриот, которыми недовольны покупатели.

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