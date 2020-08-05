В России сделали парковочные места для женщин: они розовые и намного шире

В России открыли первую в стране парковку для женщин. Впрочем, идея эта понравилась не всем, в частности полиции и самой общественности.

Необычная парковка находится при одном из торгово-развлекательных центров города Казань. Парковочные места для женщин окрасили в розовый цвет, кроме того, их сделали намного шире – 4,4 метра вместо обычных 2,5 метров. Также рядом установили табличку с надписью "Парковка для покупательниц".

Розовая парковка для женщин в России. Фото: e-Kazan.ru

Сейчас на стоянке ТРЦ 10 таких мест. Руководство комплекса заявило, что эту идею они подсмотрели в Европе, заявляя, что там женские парковки являются распространенной практикой, однако конкретные примеры не привели.

Розовая парковка для женщин в России. Фото: e-Kazan.ru

В ТРЦ посчитали, что особая женская парковка принесет лишь дополнительные удобства клиентам. Но, как пишет news.drom.ru, ГИБДД Казани сразу потребовала от ТЦ ликвидировать женскую парковку. Причина – в правилах ДД нет понятия мужская или женская парковка, поэтому эта разметка не соответствует ГОСТу.

Розовая парковка для женщин в России. Фото: e-Kazan.ru

Розовая парковка для женщин в России. Фото: e-Kazan.ru

Выразили протест и некоторые рядовые россияне: в комментариях они пишут, что такая парковка является вершиной дискриминации и расценивать ее можно не что иное, как проявление сексизма.

Розовая парковка для женщин в России. Фото: e-Kazan.ru

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