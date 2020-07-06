В Ривне зарегистрировали редкий Lamborghini за 15 миллионов. Фото

Министерство внутренних дел Украины зарегистрировало в Ривне редкий суперкар Lamborghini Aventador SVJ.

Как сообщается на странице МВД в Facebook, стоимость автомобиля составляет почти 15 миллионов гривен (более 550 тысяч долларов).

В Ривне зарегистрировали редкий Lamborghini Facebook МВД

Отмечается, что всего в мире насчитывается около тысячи экземпляров этого суперкара. Один из них теперь будет ездить с ривненскими номерами.

В Ривне зарегистрировали редкий Lamborghini Facebook МВД

"Под капотом – красавец-двигатель объемом 6,5 литров. А разгоняется авто до ста километров в час меньше чем за три секунды", – подчеркнули в МВД.

Facebook МВД

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине обнаружили один из наиболее редких современных суперкаров – McLaren 720S Spider. Автомобиль считается даже более экзотичным, чем Ferrari и Lamborghini.