В Renault рассказали, как ЗАЗ будет выпускать кроссовер Arkana

Виталий Сазонов Новости 17:37, 16.09.2020

Сегодня в Украине состоялась презентация кроссовера Renault Arkana. На мероприятии компания "Рено Украина", подтвердила, что модель будет выпускать Запорожской автозавод и рассказала о некоторых аспектах производства.

Как узнал AutoOboz, собирать Renault Arkana будут из готовых машинокомплектов, поставляемых с московского завода “Рено Россия”. К слову, в России "Аркана" представили еще в мае 2019 года, и кроме российского предприятия данную модель не выпускала больше ни одна производственная площадка Renault Group.

Renault Arkana.
Фото: Renault

В "Рено Украина" подчеркнули, что на заводе ЗАЗ будут придерживаться всех требований и стандартов группы Renault.

Напомним, уже известны все цены и характеристики Renault Arkana для украинского рынка. В базе автомобиль будет стоить 16,6 тыс. долларов.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что на ЗАЗ заявили о возобновлении массового производства.

Комментировать
Авто Новости

Смотрите также

Госпожа Венедиктова, будете продолжать позориться или выполните закон?

Алла Мазур показала, как изменилась после борьбы с раком

"ЕС" заявила о поддержке Кличко на выборах из-за реализации реформы Порошенко

Гонгадзе погиб 20 лет назад: история убийства, которое шокировало Украину

Украина впервые в истории выиграла Кубок Европейских чемпионов по пляжному футболу