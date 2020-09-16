В Renault рассказали, как ЗАЗ будет выпускать кроссовер Arkana

Сегодня в Украине состоялась презентация кроссовера Renault Arkana. На мероприятии компания "Рено Украина", подтвердила, что модель будет выпускать Запорожской автозавод и рассказала о некоторых аспектах производства.

Как узнал AutoOboz, собирать Renault Arkana будут из готовых машинокомплектов, поставляемых с московского завода “Рено Россия”. К слову, в России "Аркана" представили еще в мае 2019 года, и кроме российского предприятия данную модель не выпускала больше ни одна производственная площадка Renault Group.

В "Рено Украина" подчеркнули, что на заводе ЗАЗ будут придерживаться всех требований и стандартов группы Renault.

Напомним, уже известны все цены и характеристики Renault Arkana для украинского рынка. В базе автомобиль будет стоить 16,6 тыс. долларов.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что на ЗАЗ заявили о возобновлении массового производства.