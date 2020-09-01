В продаже появился первый внедорожник Skoda, которому 54 года

Первый внедорожник в истории Skoda выставили на продажу. Нового владельца ищет автомобиль, которому исполнилось 54 года – машину создали в 1966 году.

Как сообщает First Gear, таких автомобилей существует около 3000 экземпляров. Не так много, но эту модель разрабатывали исключительно для рынка Новой Зеландии, чтобы удовлетворить растущий спрос в секторе сельского хозяйства.

Производили машину там же. Но детали для внедорожника приходили из Чехии. Skoda Trekka основан на платформе и агрегатах старой Octavia.

Старый внедорожник Skoda отлично сохранился. Фото: firstgear.ua

Теперь один из таких внедорожников, способных вместить 8 человек в компактном кузове длиной до 4 м, продают в Европе. Владелец не установил цену на авто, но похожие экземпляры уходили ранее за $70 000.

Все экземпляры модели создавались для рынка Новой Зеландии. Фото: firstgear.ua

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, новый электрический кроссовер Skoda показали на официальных изображениях.

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