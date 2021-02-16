В Польше возродят ретро-автомобиль Porsche 356

Шведский дизайнер Бо Золланд планирует возродить ретро-автомобиль Porsche 356 на современном шасси. Автомобиль будет выглядеть как исторический оригинал, но с некоторыми современными функциями.

Модель будут возрождать на заводе в Польше, название которого не называют. Редизайн модели будет включать изменение формы крыльев, которые станут более выражены, чем у обычных 356. Также немного переставят и осовременят фары и установят новый бампер. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Сзади крышка двигателя теперь будет две иметь решетки, а не одну. Кроме того, обновят задние фонари.

Автомобиль будет базироваться на шасси Porsche 911 SC 1985 года и в него установят 3,2-литровый двигатель SC. Детали для кузова изготовят из комбинации алюминия и углеродного волокна.

Возможен вид возрожденного Porsche 356 Carscoops

Как сообщал ранее OBOZREVATEL , Renault возродит ретро-авто Renault 4, которое выпускалось с 1961 по 1994 года и было самой массовой моделью на европейском рынке. Автомобиль сделают на платформе CMF-B и он будет иметь электродвигатель.