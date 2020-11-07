В октябре украинцы купили рекордное количество новых авто

В октябре украинцы приобрели рекордное с начала года количество новых автомобилей – 8,4 тысячи.

Об этом сообщает ассоциация Укравтопром. Наибольшим спросом, как и годом ранее, пользовались автомобили марки Renault, которых было поставлено на учет 1431 шт.

Однако по сравнению с прошлым годом октябрьская реализация новых Renault в Украине уменьшилась на 22%. Сохранила свою прошлогоднюю вторую позицию и японская марка Toyota, продажи которой выросли на 11% до 1365 авто.

Третью позицию в рейтинге продолжает удерживать корейских бренд Kia, который практически продублировав свой прошлогодний результат — 830 зарегистрированных авто. Кроме того, по итогам прошедшего месяца титул бестселлера на украинском рынке новых легковых автомобилей достался Kia Sportage. За этот компактный кроссовер в октябре проголосовали своими сбережениями 788 украинцев.

Kia Sportage в октябре стал бестселлером украинского рынка новых авто kia.ua

Хороших результатов добилась по итогам октября чешская Skoda, которая год назад замыкала лидирующую пятерку. В этом году она перебралась на четвертое место и увеличила продажи на 10%, реализовав 593 автомобиля.

Спрос на продукцию бренда Volkswagen упал на 11% в годовом исчислении, но результата в 536 зарегистрированных авто с запасом хватило, чтобы войти в Топ 5 рейтинга.

Итоги продаж Топ 10 брендов на украинском рынке в октябре 2019/2020 ukrautoprom.com.ua

В "десятку" октябрьского рейтинга вошли также такие бренды, как Nissan с результатом 399 шт. (-15%), Peugeot – 339 шт. (+46%), Hyundai – 304 шт. (-34%), Ford – 228 шт. (+12%) и Mercedes-Benz – 202 шт. (+21%).

Всего с начала года украинцы приобрели и поставили на учет 68,5 тысяч новых легковых автомобилей, что всего лишь на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, украинцы продолжают инвестировать в новые авто.