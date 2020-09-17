Новый дилер немецкого бренда Opel открылся в Одессе. Представителем марки в Южной Пальмире стала компания "Адис-Мотор".

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Бренд Opel начинает бизнес-сезон с дальнейшего укрепления собственных позиций, теперь и в южном регионе Украины.

В Одессе открылся новый дилер бренда Opel. Фото: opel.ua

В сентябре начал работу новый дилер Opel в городе Одесса, который расположен по адресу ул. Артиллерийская, 13 – встречайте "Адис-Мотор"!

Уверенны, что это имя уже знакомо жителям города: компания "Адис-Мотор" достойно себя проявила в качестве дилера Peugeot, а теперь добавляет свое портфолио бренд Opel. "Адис-Мотор" – единственный дилер Opel в Одессе. Новый автомобильный центр предлагает полный спектр услуг: автосалон по продаже автомобилей, авторизованную сервисную станцию, а также подразделение дополнительных услуг.

В Одессе открылся новый дилер бренда Opel. Фото: opel.ua

Шоу-рум общей площадью 350 м2 рассчитан на четыре модели авто. Авторизованная станция сервисного обслуживания общей площадью 960 м2 предлагает 11 постов для ремонта автомобилей. Здесь есть современный 3D-стенд для регулировки развала-схождения колес, установлено все необходимое диагностическое оборудование и спец-инструмент. Команда специалистов готова приступить к любым работам и гарантировать высокое качество своих услуг. Наконец, новый дилер Opel предлагает клиентам полный спектр дополнительных услуг: отдел кредитования и страхования автомобилей, обмен подержанного автомобиля на новый по программе Trade-In, детский уголок и место для отдыха клиентов, возможность проведения тест-драйва.

В Одессе открылся новый дилер бренда Opel. Фото: opel.ua

Следует отметить, что бренд Opel развивается в Украине максимально быстро и динамично в любом направлении: расширение дилерской сети, расширение модельного ряда, новые предложения по дополнительным услугам. К примеру, в 2019 году Opel добавил к перечню своих преимуществ увеличенную гарантию – 3 года или 100 тысяч км пробега, которая подтверждает уверенность бренда в своих автомобилях, сервисную программу "Фиксированная стоимость ТО" у всех дилеров и сервисных партнеров региона, а также выгодное финансирование – кредит под 0% годовых.

А чтобы быть ближе, бренд Opel предлагает ряд онлайн-функций, которые упростят вам жизнь и укрепят связь с немецкой маркой. Одной из таких функций является онлайн-запись на сервис – выбирайте дилера, удобное время и дату, все это в режиме онлайн.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Opel презентует в Украине коммерческую модель Opel Movano.