В областном центре заметили автомобиль за $260 000

Редчайший суперкар McLaren 600LT увидели в Ривне. Один из лучших спортивных автомобилей современности оценивается приблизительно в $260 000.

По информации Top Gir, ранее этот автомобиль видели в одесском порту. Судя по всему, туда автомобиль прибыл после ДТП из США.

Теперь машину отремонтировали и поставили на учет во Львове. В движение McLaren 600LT приводит расположенный в центральной части кузова двигатель V8 мощностью 600 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает всего 2,8 с, а максимальная скорость равна 328 км/ч.

В сети показали уникальный McLaren 600LT. Instagram vehicles.exclusive

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