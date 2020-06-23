В областном центре заметили авто, которое растаможили за $160 000

В городе Ровно засветился один из самых дорогих автомобилей не то, чтобы в Украине, а во всем мире в принципе. Речь идет об редком суперкаре Lamborghini Aventador SVJ.

Соответствующее видео появилось в Instagram-аккаунте vehicles.exclusive.

Lamborghini Aventador SVJ на таможне в Ровно. Скрншот видео

Эксклюзивный автомобиль заметили на таможне – судя по всему, автомобиль привезли для растаможки и постановки на учет. Это, кстати, именно тот Lamborghini Aventador SVJ, который недавно был замечен на автовозе а пограничном пункте пропуска во Львовской области (в данном же случае он уже передвигался своим ходом).

Как ранее писал сайт coolcarsofua.club, суперкар обошёлся владельцу примерно в 500 000 долларов, а его растаможка – в 160 000 долларов.

Тот же автомобиль, но на автовозе несколькими днями ранее; coolcarsofua.club

Тот же автомобиль, но на автовозе несколькими днями ранее; coolcarsofua.club

Lamborghini Aventador SVJ выпускается итальянской компанией небольшими партиями, всего будет построено 1700 таких авто. Автомобиль оснащается 770-сильным двигателем V12 объемом 6,5 л, благодаря которому отметку в 100 км/ч он преодолевает за 2,9 сек и развивает максимальную скорость 350 км/ч. Также в его оснащении – адаптивные амортизаторы, полноуправляемое шасси и керамические тормоза.

Lamborghini Aventador SVJ

Внешне от обычного Авентадора он отличается карбоновым обвесом, антикрылом с килем и другими колесами.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что 78-летний дедушка решил выбрать в качестве повседневного авто суперкар McLaren за 400 000 долларов.