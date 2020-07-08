В новом Subaru забыли поменять масло: что с ним стало на 36 000 км пробега

Владелец нового кроссовера Subaru Crosstrek/XV забыл вовремя заменить масло на своем автомобиле. Очнулся он лишь в том момент, когда на одометре машины было уже 36 315 км. Чем это обернулось, можно увидеть в ролике ниже.

Новенький "японец" попал к механикам в тот момент, когда его плановый ТО было значительно просрочен. Для понимания,если используется минеральное масло, его нужно менять каждые 7000 км. В случае с синтетическими жидкостями интервал обслуживания составляет 25 000 км.

В таком виде слили масло с нового Subaru Скриншот видео

В данном случае несвоевременное обслуживание привело к тому, что моторное масло сильно изменилось в цвете (а именно, ощутимо потемнело), кроме того, уменьшилось его общее количество (момент со сливом масла в ролике начинается на 2 мин 08 сек). Такое состояние чревато появлением большого количества загрязняющих примесей и может привести к поломке двигателя.

Исходя из этого важно напомнить, что автомобилисты всегда должны помнить о своевременной замене моторного масла в своей машине. Для "железных лошадок" оно важно так же, как для людей кислород.

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