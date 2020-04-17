Главная Новости
17 апреля • обновлено в 10:59
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости

В Nissan придумали дешевую литий-ионную батарею

798
Читать материал на украинском

Компания Nissan запатентовала инновационную технологию литий-ионных батарей нового типа. Массовый выпуск недорогой и высокоэффективной батареи наладит по лицензии компания APB Corporation.

В новой батарее с биполярной структурой жидкий электролит и металлические электроды, используемые в обычных батареях, заменяются полимерами. Передняя и задняя части аккумуляторного элемента выполнены из полимерного токосъемника и имеют отрицательную или положительную полярность. Они являются частью корпуса батареи. Объединяя несколько таких элементов вместе образуется батарея с биполярной структурой.

Отличие полимерной батареи от традиционного аналога

Отличие полимерной батареи от традиционного аналога

nissan.com

Технология увеличивает зарядную емкость относительно объема батареи, а также повышает безопасность за счет замены жидких электролитов на полимеры. Упрощенная структура также позволяет снизить стоимость АКБ.

Батарея с полимерным корпусом станет следующим шагом в развитии литий-ионных АКБ. Технология Nissan, использующая биполярную структуру, позволит существенно снизить стоимость конструкции и повысить эффективность ее работы.

"Мы надеемся, что технология получит широкое распространение и позволит сократить вредные выбросы", – комментирует Хидеки Кимара, вице-президент по развитию Nissan.

Nissan начал исследования и разработку литий-ионных батарей в начале 90-х годов. В 1997 году компания представила модель Prairie Joy EV, став пионером использования литий-ионных аккумуляторов в электромобилях. С тех пор Nissan продолжает активные исследования в этой области.

Первый серийный электромобиль Nissan – минивен Prairie Joy EV

Первый серийный электромобиль Nissan – минивен Prairie Joy EV

nissan.com

Использование стационарных батарей с новой технологией поможет клиентам эффективно использовать дешевое электричество, например, возобновляемую энергию от солнечных панелей или электричество, приобретаемое в сети в непиковые часы. С их помощью можно снизить потребление электроэнергии в часы пик и использовать энергию более эффективно.

Пока речь идет об использовании полимерных батарей в качестве стационарных, но не исключено, что данную технологию можно будет использовать и в электромобилях.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Nissan готовит новое поколение культового спорткара.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Япония
Теги
Nissan новости электромобили авто
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Авто Новости

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 4662.

    Вылечились: 246. Умерли: 125.

  • В мире заболели более 2 миллионов человек, погибли – более 140 тысяч.

  • Карантин уже решили продлить до мая, транспорт могут запустить аж в июне.

  • ВОЗ предупредила об опасности пандемии для сотен тысяч детей.

  • Обнаружен скрытый симптом COVID-19 – слизь разрушает легкие за неделю.

Новости авто

Топ-публикации

Топ-блоги