В Nissan придумали дешевую литий-ионную батарею

Компания Nissan запатентовала инновационную технологию литий-ионных батарей нового типа. Массовый выпуск недорогой и высокоэффективной батареи наладит по лицензии компания APB Corporation.

В новой батарее с биполярной структурой жидкий электролит и металлические электроды, используемые в обычных батареях, заменяются полимерами. Передняя и задняя части аккумуляторного элемента выполнены из полимерного токосъемника и имеют отрицательную или положительную полярность. Они являются частью корпуса батареи. Объединяя несколько таких элементов вместе образуется батарея с биполярной структурой.

Отличие полимерной батареи от традиционного аналога nissan.com

Технология увеличивает зарядную емкость относительно объема батареи, а также повышает безопасность за счет замены жидких электролитов на полимеры. Упрощенная структура также позволяет снизить стоимость АКБ.

Батарея с полимерным корпусом станет следующим шагом в развитии литий-ионных АКБ. Технология Nissan, использующая биполярную структуру, позволит существенно снизить стоимость конструкции и повысить эффективность ее работы.

"Мы надеемся, что технология получит широкое распространение и позволит сократить вредные выбросы", – комментирует Хидеки Кимара, вице-президент по развитию Nissan.

Nissan начал исследования и разработку литий-ионных батарей в начале 90-х годов. В 1997 году компания представила модель Prairie Joy EV, став пионером использования литий-ионных аккумуляторов в электромобилях. С тех пор Nissan продолжает активные исследования в этой области.

Первый серийный электромобиль Nissan – минивен Prairie Joy EV nissan.com

Использование стационарных батарей с новой технологией поможет клиентам эффективно использовать дешевое электричество, например, возобновляемую энергию от солнечных панелей или электричество, приобретаемое в сети в непиковые часы. С их помощью можно снизить потребление электроэнергии в часы пик и использовать энергию более эффективно.

Пока речь идет об использовании полимерных батарей в качестве стационарных, но не исключено, что данную технологию можно будет использовать и в электромобилях.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Nissan готовит новое поколение культового спорткара.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!