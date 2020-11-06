В Нидерландах построили дом на колесах на базе "Буханки"

В Нидерландах местный дилер УАЗа представил для своих покупателей дом на колесах, который так и называется Bukhanka Camper.

Об этом сообщает сайт компании UAZ Nederland. Bukhanka Camper получила поднимающуюся крышу с окнами, которая на стоянке откидывается на 90 градусов, обеспечивая дополнительное пространство в салоне.

UAZ Bukhanka Camper uaznederland.com

Жилой отсек снабдили газовой плитой и небольшой раковиной. Диван для отдыха раскладывается, превращаясь в двуспальную кровать. Автомобиль имеет баки объемом 60 л для технической воды и 30 л – для питьевой воды, баллон с газом, дополнительный аккумулятор, трансформатор 12/220 В, дополнительные светильники, откидной столик и отделения для различной поклажи.

UAZ Bukhanka Camper uaznederland.com

UAZ Bukhanka Camper uaznederland.com

В движение вездеход приводит стандартный 112-сильный бензиновый мотор ЗМЗ-40911, работающий в паре с 5-ступенчатой "механикой" и полноприводной трансмиссией с понижающим рядом.

UAZ Bukhanka Camper uaznederland.com

UAZ Bukhanka Camper uaznederland.com

По желанию покупателей автомобиль может быть оснащен дополнительным оборудованием и аксессуарами, в том числе усиленной подвеской с увеличенным клиренсом и внедорожной резиной на легкосплавных дисках.

UAZ Bukhanka Camper uaznederland.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, итальянские дизайнеры превратили старый УАЗ в дом на колесах.