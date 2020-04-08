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8 апреля • обновлено в 13:07
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Самый дорогой внедорожник в мире засняли в украинском райцентре

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Rolls-Royce Cullinan является самым дорогим серийным внедорожником в мире, и, по идее, увидеть такой автомобиль можно лишь в городах, имеющих статус крупного финансового центра. Однако, бывают и исключения.

В Украине же встретить "Каллинаны" зачастую можно в таких городах, как Киев, Харьков, Одесса, Львов и Днепр (в нашей стране таких машин насчитывается уже несколько десятков). Однако к удивлению недавно один внедорожник Роллс-Ройс засняли в Новоград-Волынском – небольшом районном центре Житомирской области (по состоянию на 2020 год население этого города составляет 55 790 человек). Соответствующий снимок опубликовал Instagram-канал auto_novograd.

Rolls-Royce Cullinan в небольшом райцентре Украины

Rolls-Royce Cullinan в небольшом райцентре Украины

instagram.com/auto_novograd

Впрочем, у автомобиля не местная, а столичная регистрация – очевидно, что он приехал из Киева. Тем не менее, встретить такой внедорожник в небольшом городе – в любом случае необычно.

Данный внедорожник обладает эксклюзивным двухцветным окрасом кузова; оснащён 5,3-метровый дорожный лайнер 6,75-литровым твин-турбо двигателем V12 мощностью 571 л.с. (при 850 Нм). Расход машины составляет 15 л на 100 км, зато динамика разгона впечатляет –5,2 сек до "сотни". Стоимость Rolls-Royce Cullinan в Украине – без малого 11,5 млн грн.

Rolls-Royce Cullinan

Rolls-Royce Cullinan

press.rolls-roycemotorcars.com

Rolls-Royce Cullinan

Rolls-Royce Cullinan

press.rolls-roycemotorcars.com

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что новую BMW M5 2020 разбили сразу же после того, как выехали из автосалона.

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Тема
Автоновости Украины
Теги
внедорожник Rolls-Royce новые авто курьез фотографии
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с празднмком вас Иловайск 2
с празднмком вас Иловайск 2
хвастуны шарароварные.....с пенсиями в 50 долларов
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