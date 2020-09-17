В МВД показали, как выглядят новые водительские права и техпаспорт в Украине

Министерство внутренних дел показало водительские права и техпаспорт нового формата, которые начнут выдавать с марта 2021 года. Документы адаптировали под международные, в частности, европейские требования – для этого в них появятся дополнительные отметки.

Бланки новых документов были опубликованы на официальном сайте Министерства внутренних дел. Напомним, о том, что Кабинет министров Украины утвердил новые образцы водительских прав и техпаспорта, стало известно еще вчера.

Новые водительские права и техпаспорт в Украине – так выглядят их бланки. Фото: mvs.gov.ua

В новых водительских правах будет указываться группа крови водителя и резус-фактор, чтобы медики могли оперативно оказать помощь в случае ДТП. Кроме того, с согласия владельца удостоверения также будет делаться метка о посмертном донорстве.

"Новый образец также на пластиковой карточке. Он трехъязычный (на украинском, на английском, часть – на французском языках), действующий на территории всей Европы и во многих странах мира", – отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В свою очередь в техпаспорте будет указываться информация об экологическом стандарте транспортного средства – от Евро-0 до Евро-6 или другой. В Европе от экнорм зависит налог, а также разрешение на въезд в города и отдельные зоны.

Права и техпаспорт старого образца будут действовать параллельно – до окончания своего срока действия.

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