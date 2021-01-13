В МВД креативно подошли к вопросу замены водительских прав в локдаун

Локдаун и морозы не помеха, чтобы поменять водительское удостоверение после окончания 2-летнего срока с момента выдачи

Об этом сообщает сервисный центр МВД на своей странице в Facebook. Для этого необходимо воспользоваться "Электронным кабинетом водителя":

Просто отсканируйте и загрузите в формате pdf:

действующую медицинскую справку (Форма 083/о) одним файлом;

документ про изменение анкетных данных (при необходимости).

Потом просматриваете статус заявки. Если "Обработано", то можно ехать в ближайший сервисный центр МВД и без очереди забрать свои новые водительские права.

Как поменять водительских прав в локдаун рассказали в МВД. obozrevatel.com

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