В МВД креативно подошли к вопросу замены водительских прав в локдаун
Локдаун и морозы не помеха, чтобы поменять водительское удостоверение после окончания 2-летнего срока с момента выдачи
Об этом сообщает сервисный центр МВД на своей странице в Facebook. Для этого необходимо воспользоваться "Электронным кабинетом водителя":
Просто отсканируйте и загрузите в формате pdf:
действующую медицинскую справку (Форма 083/о) одним файлом;
документ про изменение анкетных данных (при необходимости).
Потом просматриваете статус заявки. Если "Обработано", то можно ехать в ближайший сервисный центр МВД и без очереди забрать свои новые водительские права.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL:
Восстановить или заменить водительские права можно онлайн.
МВД представило водительские права и техпаспорт нового формата, которые начнут выдавать с марта 2021 года. Документы адаптировали под международные, в частности, европейские требования – для этого в них появятся дополнительные отметки.
В Киеве "Паспортный сервис" запустил пилотный проект по обмену и выдаче водительского удостоверения.
Кабинет министров Украины в декабре 2020 года внес изменения в правила регистрации и перерегистрации автомобилей. Нововведений произошло немало, и касаются они как новых, так и подержанных машин, а также мотоциклетной техники.