В Москве засняли кортеж эффектных авто на украинских номерах

Obozrevatel Новости 09:10, 12.10.2020 Обновлено: 16:31, 12.10.2020

В Москве засняли эффектный кортеж автомобилей, который, судя по номерным знакам, прибыл из Украины. Роскошный кроссовер Rolls-Royce Cullinan заметили в сопровождении Toyota LC 200.

Соответствующее фото опубликовал Instagram-аккаунт vehicle.exclusive. Как видно на снимках, "Тойота" имеет регистрацию Одесской области, а вот у "Роллса" номера новой киевской серии.

Эффектный кортеж на украинских номерах, замеченный в Москве.
vehicles.exclusive, Instagram

Очевидно, что Cullinan является основным автомобилем в этом кортеже – на сегодняшний день это один из самых роскошных и дорогих кроссоверов в мире (к слову, в Украине уже таких машин насчитывается с десяток). Что же касается Land Cruiser, на нем, судя по всему, передвигалась охрана.

Эффектный кортеж на украинских номерах, замеченный в Москве.
Скриншот публикации

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине засняли первый кроссовер Aston Martin за 7 млн грн.

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