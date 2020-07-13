В Москве пьяные школьницы устроили ДТП на угнанной Волге

В Москве на улице Нижегородской произошло необычное ДТП. Две пьяные школьницы разбили несколько автомобилей. При этом Волгу, в которой они ехали, девчонки угнали.

Пьяные школьницы украли авто и разбили несколько машин. Фото: drom.ru

О деталях ДТП сообщает Drom. Водитель автомобиля ГАЗ-3102 решил подвезти девочек. Далее машина остановилась, а водитель по неизвестной причине покинул транспортное средство. В этот момент одна из школьниц села за руль.

Молодая угонщица не справилась с управлением, в итоге автомобиль в ходе полицейской погони ударил припаркованный Nissan. После этого Волга перевернулась на крышу, а школьницы, которые по данным следствия были пьяны, получили травмы и были госпитализированы.

Пьяные школьницы украли авто и разбили несколько машин. Фото: drom.ru

Пьяные школьницы украли авто и разбили несколько машин. Фото: drom.ru

Пьяные школьницы украли авто и разбили несколько машин. Фото: drom.ru

По информации СМИ, ранее украденный ГАЗ 3102 попадался с синей мигалкой. На фото машина с тем же регистрационным номером. Автомобиль может принадлежать государственному ведомству.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о масштабном ДТП, в котором пострадали 6 автомобилей.