В Москве пьяные школьницы устроили ДТП на угнанной Волге

Стас Сидилев Новости 10:43, 13.07.2020

В Москве на улице Нижегородской произошло необычное ДТП. Две пьяные школьницы разбили несколько автомобилей. При этом Волгу, в которой они ехали, девчонки угнали.

Пьяные школьницы украли авто и разбили несколько машин.
Фото: drom.ru

О деталях ДТП сообщает Drom. Водитель автомобиля ГАЗ-3102 решил подвезти девочек. Далее машина остановилась, а водитель по неизвестной причине покинул транспортное средство. В этот момент одна из школьниц села за руль.

Молодая угонщица не справилась с управлением, в итоге автомобиль в ходе полицейской погони ударил припаркованный Nissan. После этого Волга перевернулась на крышу, а школьницы, которые по данным следствия были пьяны, получили травмы и были госпитализированы.

Пьяные школьницы украли авто и разбили несколько машин.
Фото: drom.ru
Пьяные школьницы украли авто и разбили несколько машин.
Фото: drom.ru
Пьяные школьницы украли авто и разбили несколько машин.
Фото: drom.ru

По информации СМИ, ранее украденный ГАЗ 3102 попадался с синей мигалкой. На фото машина с тем же регистрационным номером. Автомобиль может принадлежать государственному ведомству.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о масштабном ДТП, в котором пострадали 6 автомобилей.

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