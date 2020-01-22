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22 января • обновлено в 11:54
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В Монако засветился золотой Bentley на украинских номерах

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В Монако нередко можно встретить дорогие автомобили из Украины, ибо богатые соотечественники любят посещать эту страну на своих машинах.

Вот и недавно в Монте-Карло (административная территория княжества Монако) засветился очередной эксклюзив на украинских номерах – кроссовер Benltey Bentatyga. Фото автомобиля опубликовал сайт autogespot.com.

Bentley Bentayga на украинских номерах в Монако

Bentley Bentayga на украинских номерах в Монако

lamboroyce, Instagram

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Машину засняли на одной из парковок в компании с суперкаром McLaren 720S. Что примечательно, данный Бентли имеет необычный золотистый окрас. Судя по номерам, автомобиль зарегистрирован в Киеве.

Bentley Bentayga является одним из самых дорогих кроссоверов современности. За версию с 4,0-литровым двигателем в Украине просят 8,1 млн грн, а вот вариант с 6,0-литровым мотором обойдется минимум в 9,4 млн грн. Самой же дорогой модификацией является Bentley Bentayga 6.0 AT Mulliner – она оценивается в 14 млн грн.

Bentley Bentayga

Bentley Bentayga

bentleymedia.com

Bentley Bentayga

Bentley Bentayga

www.bentleymedia.com

Кстати, это не первый дорогой автомобиль из Украины, который видели в Европе в последнее время. Как уже сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад в Польше засняли McLaren 720S с киевскими номерами.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Автоновости Украины
Теги
кроссовер Bentley
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