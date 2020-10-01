В Монако засветился настоящий бэтмобиль на украинских номерах

Виталий Сазонов Новости 14:00, 1.10.2020

На улицах Монако засняли самый настоящий бэтмобиль. Интересно, что необычное авто приехало из Украины – у него регистрация Киевской области.

Известна и история этой машины. Как сообщает TopGir, изначально бэтмобиль находился в Литве, затем его привезли Украину для прохождения реставрации на одном из СТО. После ремонтных работ автомобиль должны были отвезти в Монако к владельцу еще в первой половине этого года, однако из-за пандемии и карантина отправка задержалась до осени.

Настоящий бэтмобиль из Украины засняли в Монако.
Фото: topgir.com.ua

Что касается самого автомобиля как такового, это один из трех бэтмобилей, построенных для фильма "Бэтмен" 1989 года. В основе машины лежит Chevrolet Caprice, а под капотом прячется V12 от BMW 7-Series 1994 года.

Настоящий бэтмобиль из Украины засняли в Монако.
Фото: topgir.com.ua

Главная внешняя черта бэтмобиля – эффектный кузов. И фото из Монако это лишний раз подтверждают: как видно, прохожие охотно его фотографировали.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что на дорогах Украины растет количество новых Rolls-Royce за 625 000 долларов.

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