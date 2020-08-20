В Молдове не могут продать новый Mercedes вот уже как 14 лет

В Молдове с 2006 года не могут продать новый Mercedes-Benz. Вот уже как 14 лет родстер SLK-класс находится у кишиневского дилера Ghost и ему так и не подыскали нового владельца.

Как говорится на страничке Next Car в Facebook, этот дилерский центр перестал торговать машинами еще в 2007 году (тогда дистрибьютором Mercedes-Benz стала другая компания), однако сам автосалон по-прежнему работает, занимаясь лишь послепродажным обслуживанием (регистрация, ТО, пр.). Абсолютно все автомобили в нем реализовали в том же 2007 году, за исключением одной машины, а именно, Mercedes-Benz SLK 2006 года выпуска.

Новый Mercedes-Benz, который не могут продать с 2006 года. Скриншот публикации

Поскольку автомобиль находится в теплом и сухом помещении, он отлично сохранился. Более того, родстер вообще не ездил, его пробег составляет 0 км, а салоне даже сохранилась заводская пленка.

Новый Mercedes-Benz, который не могут продать с 2006 года. Фото: facebook.com/NEXTCARUA

Под капотом автомобиля – 1,8-литровый двигатель на 163 л.с. и 240 Нм, состыкованный с 5-ступенчатой АКПП. С такими агрегатами "немец" ускоряется до 100 км/ч за 8,5 секунды и достигает максимальной скорости 224 км/ч. В комплектацию SLK входит сиденья с обогревом, электрорегулировками и памятью, обогрев рулевого колеса, кондиционер, премиальная акустика, Bluetooth.

Новый Mercedes-Benz, который не могут продать с 2006 года. Фото: facebook.com/NEXTCARUA

Продают автомобиль за 32 700 евро. Для понимания, точно такой же Mercedes-Benz SLK на вторичном рынке можно купить за 15 000 – 20 000 евро. Как видно, экземпляр, сохранившийся в Молдове, стоит ощутимо дороже, однако в данном случае речь идет о новом авто, которое уже приобрело статус коллекционного.

Новый Mercedes-Benz, который не могут продать с 2006 года. Фото: facebook.com/NEXTCARUA

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