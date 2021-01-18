В мире появился новый автомобильный гигант Stellantis

С сегодняшнего дня прекратили существования FIAT Chrysler и PSA Group. Теперь они объединены в новый мультинациональный мультибрендовый концерн Stellantis.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Обнародованная еще в конце 2019 года процедура объединения автогигантов Peugeot S.A. (Groupe PSA) и Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) была официально завершена.

В результате новообразованная корпорация Stellantis объединила в себе 14 известных автомобильных брендов, а суммарный объем производства составляет 8,7 млн автомобилей в год.

В состав новообразованного концерна вошли 14 автомобильных брендов drive.ru

Как ранее объявлялось, председателем правления занимает стал бывший председатель FCA Джон Элканн, а генеральным директором Stellantis – прежний председатель и гендиректор PSA Карлос Таваре. С 16 января FCA и PSA считаются упраздненными.

Также с сегодняшнего дня на биржах Euronext в Париже и Mercato Telematico Azionario в Милане начали торговаться обыкновенные акции Stellantis, а с завтрашнего дня они появятся и на нью-йоркской фондовой бирже.

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