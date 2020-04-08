Главная Новости
8 апреля • обновлено в 21:44
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости

В Mazda нашли альтернативу громоздким батареям электромобилей

19.6т
Читать материал на украинском

В компании Mazda придумали, чем заменить громоздкую батарею в электромобиле.

Электрический кроссовер Mazda MX-30

Электрический кроссовер Mazda MX-30

media.mazda.com

Одной из главных проблем любого электромобиля является большая и тяжелая батарея. Но, чем больше батарея, тем больше запас хода. Инженеры компании Mazda всегда старались нестандартно подойти к решению технических задач. Они предлагают отказаться от большой батареи в пользу компактного роторного ДВС, который будет выполнять функции генератора электроэнергии.

Электрический кроссовер Mazda MX-30

Электрический кроссовер Mazda MX-30

media.mazda.com

В прошлом году компания Mazda представила свой первый серийный электромобиль – Mazda MX-30. Автомобиль получил 144-сильный электромотор и небольшую батарею емкостью 35,5 кВтч. В Европе новинка должна появиться в 2021 году, а ее презентация была запланирован на мартовское автошоу в Женеве. Сразу после дебюта МХ-30 подвергся критике по проводу скромного запаса хода – 210 км.

Электрический кроссовер Mazda MX-30

Электрический кроссовер Mazda MX-30

media.mazda.com

По словам представителей компании, "опыт использования роторного мотора в качестве генератора уже есть". В свое время инженеры создали прототип электромобиля Mazda2 EV с компактным двигателем Ванкеля. Аналогичная система может быть использована на Mazda MX-30.

На прототипе Mazda2 используется 1-роторный мотор объемом 0,333 литра и мощностью 38 л.с. Его вес – всего 100 кг. Топливный бак на 8,7 л позволит вдове увеличить запас хода с 20-киловаттной батареей.

Электрический кроссовер Mazda MX-30

Электрический кроссовер Mazda MX-30

media.mazda.com

Напомним, что за свою 100-летнюю историю компания Mazda 45 лет выпускала автомобили с роторными моторами. Первая серийная Mazda с двигателем Ванкеля увидела свет в 1967 году, это было стильно спортивное купе Cosmo Sport.

Первый роторный автомобиль Mazda – купе Cosmo Sport

Первый роторный автомобиль Mazda – купе Cosmo Sport

media.mazda.com

Последним серийный роторным автомобилем компании стала Mazda RX-8, выпущенная летом 2012 года.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в Украину прибыл новый компактный кроссовер Mazda CX-30.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Япония
Теги
Mazda электромобили кроссовер новые авто новости авто
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
3
Смешно
23
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Авто Новости

Коронавирус. Самое важное

Новости авто

Топ-публикации

Топ-блоги