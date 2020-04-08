В Mazda нашли альтернативу громоздким батареям электромобилей

В компании Mazda придумали, чем заменить громоздкую батарею в электромобиле.

Электрический кроссовер Mazda MX-30 media.mazda.com

Одной из главных проблем любого электромобиля является большая и тяжелая батарея. Но, чем больше батарея, тем больше запас хода. Инженеры компании Mazda всегда старались нестандартно подойти к решению технических задач. Они предлагают отказаться от большой батареи в пользу компактного роторного ДВС, который будет выполнять функции генератора электроэнергии.

Электрический кроссовер Mazda MX-30 media.mazda.com

В прошлом году компания Mazda представила свой первый серийный электромобиль – Mazda MX-30. Автомобиль получил 144-сильный электромотор и небольшую батарею емкостью 35,5 кВтч. В Европе новинка должна появиться в 2021 году, а ее презентация была запланирован на мартовское автошоу в Женеве. Сразу после дебюта МХ-30 подвергся критике по проводу скромного запаса хода – 210 км.

Электрический кроссовер Mazda MX-30 media.mazda.com

По словам представителей компании, "опыт использования роторного мотора в качестве генератора уже есть". В свое время инженеры создали прототип электромобиля Mazda2 EV с компактным двигателем Ванкеля. Аналогичная система может быть использована на Mazda MX-30.

На прототипе Mazda2 используется 1-роторный мотор объемом 0,333 литра и мощностью 38 л.с. Его вес – всего 100 кг. Топливный бак на 8,7 л позволит вдове увеличить запас хода с 20-киловаттной батареей.

Электрический кроссовер Mazda MX-30 media.mazda.com

Напомним, что за свою 100-летнюю историю компания Mazda 45 лет выпускала автомобили с роторными моторами. Первая серийная Mazda с двигателем Ванкеля увидела свет в 1967 году, это было стильно спортивное купе Cosmo Sport.

Первый роторный автомобиль Mazda – купе Cosmo Sport media.mazda.com

Последним серийный роторным автомобилем компании стала Mazda RX-8, выпущенная летом 2012 года.

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