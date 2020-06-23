В Луцке 'героя парковки' наказали фекалиями. Фото

В городе Луцк нестандартным образом проучили "героя парковки". За оставленный на тротуаре Mercedes Sprinter его автомобиль облили фекалиями.

Соответствующие фото опубликовал пользователь Игорь Андрущак в Facebook-группе АвтоАндони Луцька.

Mercedes Sprinter облили фекалиями. Скриншот публикации

Судя по всему, фургон водителя кому-то изрядно надоел. На фото хорошо видно, что Спринтер припарковали на всю ширину тротуара – так что, он полностью перегородил пешеходам дорогу.

В комментариях к фото мнения пользователей разделились на счет увиденного: одни уверены, что это правильный метод наказания и автомобилист получил по заслугам, другие же считают, что "учители" поступили довольно жёстко и "за такое не жалко и руки оторвать".

Mercedes Sprinter облили фекалиями - комментарии к фото. Скриншот комментариев

Mercedes Sprinter облили фекалиями - комментарии к фото. Скриншот комментариев

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Киеве автомобиль "героя парковки" залили монтажной пеной и разрисовали краской.