В легендарную Волгу установили огромный мотор от пикапа

Фанаты Волги ГАЗ-21 признают, что автомобилю не хватает более мощного двигателя, который сочетался бы с приятным классическим дизайном. Эту недоработку исправили с помощью американского V8.

История ГАЗ-21, который изображен на фото, началась в 1959 году – именно тогда был произведен конкретный экземпляр. В 2006 году старая Волга попала в руки довольно креативного владельца, который решился на смелый эксперимент по улучшению автомобиля.

ГАЗ-21 Волга получила мотор Ford F-100 drive2.ru

Интересно, что на протяжении почти 50 лет до этого за машиной отлично следили, поэтому советский автомобиль был в отличном состоянии. Хорошо, что не пришлось ничего ремонтировать. Но мощности все же хотелось больше.

ГАЗ-21 Волга получила мотор Ford F-100 drive2.ru

ГАЗ-21 Волга получила мотор Ford F-100 drive2.ru

Поэтому двигатель ГАЗ 21 заменили на американский мотор V8 объемом 4,8 л от пикапа Ford F-100 с отдачей 130 л.с. Но модификации этим не ограничились. Доработке также подверглись тормоза и подвеска. В салоне появились элементы от более ранней серии ГАЗ-21.

ГАЗ-21 Волга получила мотор Ford F-100 drive2.ru

ГАЗ-21 Волга получила мотор Ford F-100 drive2.ru

Внешне отличить доработанный автомобиль от стандартной Волги можно по уменьшенному клиренсу и новой выхлопной системе с двумя патрубками.

Двигатель Ford F-100 V8 переехал под капот Волги bringatrailer.com

ГАЗ-21 Волга получила мотор Ford F-100 drive2.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал о появлении совершенно новой Волги, созданной на базе лимузина Путина.

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