В конструкции новой Lada Niva нашли канализационную трубу

Российские блогеры разобрали "до винтика" новую Lada Niva, которая должна поступить в продажу в феврале 2021 года. Во время изучения машины специалисты нашли несколько технических странностей, при этом самым большим сюрпризом для них стало присутствие канализационной трубы в конструкции внедорожника.

Как отмечают авторы спецпроекта в опубликованном на канале "Клубный сервис" ролике, оказалось, что элемент сантехники инженеры АвтоВАЗ применили для соединения шноркеля и воздушного фильтра. Канализационная труба прикреплена к левому крылу машины с внутренней стороны, и если просто открыть капот, ее заметно даже невооруженным взглядом (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Новая Lada Niva news.drom

Кроме того, что еще удивило блогеров – вместо стяжек в качестве крепления проводов был использован обычный скотч.

Lada Niva, которая сейчас продается - тоже, что и Chevrolet Niva, только с логотипом АвтоВАЗ news.drom

Также нарекания вызвала недостаточная антикоррозийная обработка: ее не хватает в местах крепления агрегатов, на нижних частях лонжеронов и так называемом телевизоре (фронтальной части кузова). Наконец, возникли вопросы и к шумоизоляции, поскольку максимум от чего она защищает, так это от вибраций.

К слову, несмотря на то, что продажи новой Lada Niva еще не начались, блогерам все же удалось купить такую машину – она обошлась им в 11 720 долларов.

Отметим, что новая Lada Niva является рестайлинговой версией Chevrolet Niva, которая выпускается с 2002 года (поэтому не путать ее со старой "Нивой" ВАЗ-2121, известной сейчас как Lada 4x4). Обновленный вариант отличается новым дизайном передней и задней частей, а также немного увеличенными габаритами. А вот агрегаты у нее те же – 80-сильный атмосферный мотор 1.7., 5-ступенчатая "механика" и постоянный полный привод.

Как ранее писал OBOZREVATEL: