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17 марта • обновлено в 18:35
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В Китае создали очередного соперника Skoda Octavia за $10 000

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В среднем классе одним из наиболее популярных автомобилей является Skoda Octavia. Но с этим не готовы мириться китайские производители. Новый Baojun RC-5 поборется с чешским лифтбеком.

Китайский автомобиль попробует привлечь покупателей ценой. Прогнозируемая цифра – 10 тыс. долларов. Заметно дешевле Шкода Октавия. Но, как нетрудно догадаться, в сравнении с европейским автомобилем придется мириться с некоторыми компромиссами.

Китайский Baojun RC-5 будет соперничать со Шкода Октавия

Китайский Baojun RC-5 будет соперничать со Шкода Октавия

Министерство промышленности КНР

То, что можно без труда заметить по фото из базы Министерства промышленности Китая, – плохая подгонка кузовных элементов с неравномерными швами. Но это особенность тиражированного китайского автопрома, который в данной ситуации еще и сочетается с низкой ценой автомобиля.

Дизайн Baojun RC-5 довольно интересный, но исполнение разочаровывает

Дизайн Baojun RC-5 довольно интересный, но исполнение разочаровывает

Министерство промышленности КНР

Baojun RC-5 – плод сотрудничества концернов SAIC и General Motors. Вы теперь в курсе, хотя вряд ли это могло о чем-то сказать. Новый бюджетный автомобиль (который, как и Octavia, получил кузов лифтбек) стоит похвалить за довольно самобытный дизайн. Даже внутри модельного ряда Baojun новый RC-5 не похож на своих соседей.

Хромированная отделка станет отличительной чертой топовой комплектации китайской новинки

Хромированная отделка станет отличительной чертой топовой комплектации китайской новинки

Министерство промышленности КНР

Дизайн передней части характеризуется крупной решеткой и узкими дневными ходовыми огнями. Под ними – брутально оформленные блоки головного света. Пластичный бампер создает внешность более дорогого автомобиля.

Дорогая модификация Baojun RC-5 отличается продвинутым оснащением

Дорогая модификация Baojun RC-5 отличается продвинутым оснащением

Министерство промышленности КНР

Задние фонари выполнили в довольно простой форме. Но они соединены между собой черной глянцевой перекладиной или светодиодной полоской в более дорогих модификациях. Также заметно, что топовые версии получат камеру заднего вида.

Наверное, Skoda Octavia не очень испугалась своего нового китайского соперника

Наверное, Skoda Octavia не очень испугалась своего нового китайского соперника

skoda-auto.com

Покупатели смогут купить китайский автомобиль с бензиновым 1,5-литровым двигателем, который в безнаддувном варианте выдает 99 л.с., а с турбиной 147 л.с.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о другом китайском автомобиле, который решил соперничать с новой Skoda Octavia.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
General Motors SAIC Skoda бюджетный автомобиль китайский автомобиль новые авто авто
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