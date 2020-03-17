В Китае создали очередного соперника Skoda Octavia за $10 000

В среднем классе одним из наиболее популярных автомобилей является Skoda Octavia. Но с этим не готовы мириться китайские производители. Новый Baojun RC-5 поборется с чешским лифтбеком.

Китайский автомобиль попробует привлечь покупателей ценой. Прогнозируемая цифра – 10 тыс. долларов. Заметно дешевле Шкода Октавия. Но, как нетрудно догадаться, в сравнении с европейским автомобилем придется мириться с некоторыми компромиссами.

Китайский Baojun RC-5 будет соперничать со Шкода Октавия Министерство промышленности КНР

То, что можно без труда заметить по фото из базы Министерства промышленности Китая, – плохая подгонка кузовных элементов с неравномерными швами. Но это особенность тиражированного китайского автопрома, который в данной ситуации еще и сочетается с низкой ценой автомобиля.

Дизайн Baojun RC-5 довольно интересный, но исполнение разочаровывает Министерство промышленности КНР

Baojun RC-5 – плод сотрудничества концернов SAIC и General Motors. Вы теперь в курсе, хотя вряд ли это могло о чем-то сказать. Новый бюджетный автомобиль (который, как и Octavia, получил кузов лифтбек) стоит похвалить за довольно самобытный дизайн. Даже внутри модельного ряда Baojun новый RC-5 не похож на своих соседей.

Хромированная отделка станет отличительной чертой топовой комплектации китайской новинки Министерство промышленности КНР

Дизайн передней части характеризуется крупной решеткой и узкими дневными ходовыми огнями. Под ними – брутально оформленные блоки головного света. Пластичный бампер создает внешность более дорогого автомобиля.

Дорогая модификация Baojun RC-5 отличается продвинутым оснащением Министерство промышленности КНР

Задние фонари выполнили в довольно простой форме. Но они соединены между собой черной глянцевой перекладиной или светодиодной полоской в более дорогих модификациях. Также заметно, что топовые версии получат камеру заднего вида.

Наверное, Skoda Octavia не очень испугалась своего нового китайского соперника skoda-auto.com

Покупатели смогут купить китайский автомобиль с бензиновым 1,5-литровым двигателем, который в безнаддувном варианте выдает 99 л.с., а с турбиной 147 л.с.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о другом китайском автомобиле, который решил соперничать с новой Skoda Octavia.

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