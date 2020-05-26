В Китае показали смесь УАЗа и Toyota Land Cruiser
Китайский концерн BAIC показал второе поколение модели Beijing BJ212. Оригинальный внедорожник использовался армией, был разработан в 1966 году и внешне напоминал УАЗ 469 и Toyota Land Cruiser.
Тот автомобиль был довольно компактной машиной с маленькими дверьми и матерчатой крышей. Теперь преемника подготовили для гражданского рынка, сделали крупнее и практичнее, а также создали полноценный жесткий кузов с увеличенными дверными проемами.
Можно сказать, что сейчас Beijing BJ212 стоит в начале пути, который в свое время прошли Mercedes-Benz G-class и Land Rover Defender. Эти автомобили эволюционировали из довольно утилитарных SUV в роскошные современные машины.
Китайский внедорожник пока только поднялся на ступеньку гражданского транспорта, а позади осталось военное прошлое. Поэтому внутри – обилие примитивных форм, крупных кнопок, дешевого пластика и небольшое количество декоративных элементов. Снаружи за брутальную стилистику отвечают кузовные панели, которые по-прежнему напоминают УАЗ-469. Спереди китайский 4х4 все так же похож на Toyota Land Cruiser 20.
Но с технической точки зрения новинка кардинально отличается от своего предка Beijing BJ212 из шестидесятых годов прошлого столетия. Компания BAIC практически заново разработала платформу и систему подвесок. Также в линейке появился довольно современный бензиновый двигатель объемом 1,5 л мощностью 136 л.с. и 200 Нм крутящего момента.
Глядя на новый внедорожник Beijing BJ212, можно сделать вывод, что китайский бренд обретает историю строительства простых и выносливых машин, которой прежде могли похвастать европейские и японские производители. У модели уже есть более чем полувековая родословная. Сегодня внедорожник выходит на рынок, удовлетворяя потребности любителей активного отдыха и моментально запрыгивает в тренды ретро-дизайна в сегменте 4х4. Еще лет через 10 модель может получить более качественный салон и современные опции. Будем надеяться, у машины все получится.
OBOZREVATEL ранее рассказывал о новом 4х4 от Subaru, при этом необычная модель не является внедорожником.