Легендарную Lamborghini за €200 000 засняли в одном из дворов Киева

Obozrevatel Новости 11:30, 27.08.2020

В Киеве засветился легендарный Lamborghini Murcielago LP640. Засняли суперкар в необычном как для такого авто месте.

Снимок "Ламбы" опубликовал Instagram-аккаунт luxcar_of_ua.

Lamborghini Murcielago LP640, замеченная в киевском дворе.
Скриншот публикации

Как видно, Murcielago заметили на парковке в неприметном дворе. Зачастую же такие авто оставляют лишь в гаражах или на специальных паркингах.

Lamborghini Murcielago LP640ю
Фото: cars.com

Lamborghini Murcielago LP640 является одним из самых культовых автомобилей в истории; выпускали его в 2001-2010 годах. Автомобиль оснащался 6,5-литровым двигателем V12 на 640 л.с. и 660 Нм, 6-скоростным "автоматом" и полным приводом. Разгон до "сотни" у Murcielago занимает 3,4 сек, максимальная скорость – 340 км/ч.

Сейчас на вторичном рынке средняя цена Lamborghini Murcielago составляет 200 000 евро.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что НЕопод Киевом заметили колонну раритетных автомобилей армии США.

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