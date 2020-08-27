Легендарную Lamborghini за €200 000 засняли в одном из дворов Киева

В столичном дворе заметили Lamborghini Murcielago LP640.
В Киеве засветился легендарный Lamborghini Murcielago LP640. Засняли суперкар в необычном как для такого авто месте.
Снимок "Ламбы" опубликовал Instagram-аккаунт luxcar_of_ua.
Lamborghini Murcielago LP640, замеченная в киевском дворе. Скриншот публикации
Как видно, Murcielago заметили на парковке в неприметном дворе. Зачастую же такие авто оставляют лишь в гаражах или на специальных паркингах.
Lamborghini Murcielago LP640ю Фото: cars.com
Lamborghini Murcielago LP640 является одним из самых культовых автомобилей в истории; выпускали его в 2001-2010 годах. Автомобиль оснащался 6,5-литровым двигателем V12 на 640 л.с. и 660 Нм, 6-скоростным "автоматом" и полным приводом. Разгон до "сотни" у Murcielago занимает 3,4 сек, максимальная скорость – 340 км/ч.
Сейчас на вторичном рынке средняя цена Lamborghini Murcielago составляет 200 000 евро.
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