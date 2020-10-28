В Киеве засняли Toyota Camry с загадочными номерными знаками

В Киеве засняли необычную Toyota Camry последнего поколения. Машина обратила на себя внимание загадочными номерными – ранее госзнаки подобного формата в Украине никогда не встречались.

Снимок автомобиля опубликовали в Facebook-сообществе Київ Автомобільний. Как видно на изображении, номера "Кэмри" похожи на российские, но при этом у них, черный, а не белый фон.

С другой стороны, имеется сходство не с гражданскими, а военными номерами РФ. Однако на оригинальных номерах минобороны России обязательно присутствует надпись "rus" (здесь же ее нет), а сам номер содержит не три, а четыре цифры. Кроме того, справа должен быть указан код военного округа, тогда как на номере "Тойоты" указана гражданская регистрация –Московской области (число 750).

Возможно, номера автомобиля действительно являются российскими, но владелец их замаскировал каким-то образом.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что с начала года украинцы купили 360 новых автомобилей Lada. Это менее 1% от общего числа количества продаж новых авто в Украине.