В Киеве засняли сверх наглого водителя на внедорожнике Bentley

В соцсети Instagrtam появилось видео со злостным нарушителем на Bentley Bentayga. Один из автомобилистов заснял, как его "коллега по потоку" на элитном внедорожнике довольно наглым образом объехал пробку по тротуару.

Как следует из ролика, опубликованном в аккаунте ukraine_cars, случай произошел в Киеве. На одной из дорог образовался затор, и в то время как другие водители спокойно ожидали своей очереди проезда, водитель Бентайги решил проскочить тянучку, выехав на обочину.

Злостный нарушитель на Bentley Bentayga. Скриншот видео

Автор ролика был глубоко возмущенным увиденным и не понимал, почему другой автомобилист решил пустить роскошный Бентли обратно в поток. Впрочем, последний не сильно горел желанием вернуться в строй – на видео видно, что он и дальше продолжал преодолевать тянучку, используя для этого тротуар.

Злостный нарушитель на Bentley Bentayga. Скриншот видео

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