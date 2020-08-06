В Киеве засняли автомобиль с необычной защитой от ударов при ДТП
В Киеве засняли необычный Smart. Немецкая малолитражка привлекла внимание своим "радикальным" тюнингом, главным элементом которого является защита от ударов при ДТП.
Соответствующее фото автомобиля опубликовал пользователь Facebook Петр Каморный.
Как видно, спереди и сзади у Смарта установлены крупные трубчатые экраны. Причем по размерам они превышают ширину самого авто.
Очевидно, с таким довеском владелец авто может вообще не боятся передвигаться по оживленным улицам города.
Впрочем, это не единственная машина на улицах Киева, которая имеет такую защиту. В комментариях к фото один из пользователей оставил снимок ГАЗ-31105 "Волга" – этот автомобиль также обращает на себя внимание "каркасом безопасности", но в данном случае он установлен не только спереди и сзади, а по периметру всего авто.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в сети показали самый крутой украинский внедорожник ЛуАЗ.