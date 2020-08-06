В Киеве засняли автомобиль с необычной защитой от ударов при ДТП

В Киеве засняли необычный Smart. Немецкая малолитражка привлекла внимание своим "радикальным" тюнингом, главным элементом которого является защита от ударов при ДТП.

Соответствующее фото автомобиля опубликовал пользователь Facebook Петр Каморный.

Смарт с необычной защитой от ударов при ДТП. Скриншот публикации

Как видно, спереди и сзади у Смарта установлены крупные трубчатые экраны. Причем по размерам они превышают ширину самого авто.

Очевидно, с таким довеском владелец авто может вообще не боятся передвигаться по оживленным улицам города.

Впрочем, это не единственная машина на улицах Киева, которая имеет такую защиту. В комментариях к фото один из пользователей оставил снимок ГАЗ-31105 "Волга" – этот автомобиль также обращает на себя внимание "каркасом безопасности", но в данном случае он установлен не только спереди и сзади, а по периметру всего авто.

Волга с "обвесом" по периметру. Фото: Олег Снисарь, Facebook

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