В Киеве засняли Mercedes, у которого на ходу меняются номерные знаки

В Киеве засняли заряженный седан Mercedes-Benz S63 AMG, у которого прямо на ходу один номерной знак меняется на другой. Секрет состоит в том, что машина снаряжена так называемой рамкой-перевертышем.

Соответствующий ролик опубликовал Facebook-канал "Киев Оперативный". Как отмечается в описании к видео, рамка-перевертыш позволяет поменять номера из салона машины всего за пару секунд. Стоит такой девайс недешево – примерно 250 долларов, и он еще не так распространен на столичных дорогах (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Номера у "Мерседеса" поменялись всего за пару секунд Скриншот публикации

Одной из главных функций рамок-перевертышей продавцы называют возможность скрыть номерной знак от камер контроля скорости. При этом использовать их можно и вполне легально: в том случае, если у машины есть два номера – основной и индивидуальный (именной), который зачастую служит дублирующим госназком.

Так выглядит рамка перевертыш drive2

Отметим, что за сокрытие номера или использование госзнака от другого транспортного средства в Украине предусмотрен штраф в размере 170 грн. В то же время штраф за превышение скорости составляет от 255 до 510 грн.

Как ранее писал OBOZREVATEL: